Отечественный аналог FIFA будет разрабатываться для тренеров и футболистов

Российский аналог будет разрабатываться "Газпромом" как мультиплатформенное решение

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Отечественный аналог FIFA будет создан для тренеров и игроков в футбол, а также для популяризации подобного формата, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Платформа создается с учетом всей системы футбола на всех уровнях как платформа, прежде всего для тренеров, игроков и популяризации этого формата для широкой аудитории", - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос ТАСС о создании игры в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи на территории Сириус.

Он напомнил, что российский аналог будет разрабатываться "Газпромом" как мультиплатформенное решение.

Ранее генеральный директор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) Александр Михеев в беседе с ТАСС сообщил, что отечественный аналог футбольного симулятора FIFA можно разработать в течение трех-пяти лет.

Предложение о создании игры

Ранее президент России Владимир Путин на Играх будущего в Казани ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA. Бывший футболист петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин обратился к главе государства с предложением разработать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную сборную РФ и не только. С реализацией идеи, по его словам, мог бы помочь глава "Газпрома" Алексей Миллер - холдинг является генеральным спонсором "Зенита".

Российские команды в FIFA

Сборная России по футболу была представлена в серии игр FIFA с 2002 года. В 2010 году в игре официально появилась Российская футбольная премьер-лига. Ее последнее появление было в версии 2018 года, когда в РФ проводился чемпионат мира по футболу. При этом в FIFA оставались представлены российские команды, которые участвуют в еврокубках и национальная сборная.

В апреле 2022 года из игры FIFA 2022 были исключены московские ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив", а также национальная сборная и стадион "Открытие арена". Компания также изменила атрибутику, связанную с командами из РФ, и устранила возможность оформить стадион в цветах российского триколора. Разработчик игры - EA тогда сообщил, что решил убрать команды в соответствии с действиями партнеров из организаций ФИФА и УЕФА.

С того момента российские команды и сборная не представлены в футбольных симуляторах от EA.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.