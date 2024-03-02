В "Лужниках" прокомментировали проведение футбольных матчей "Спартака" и "Торпедо"

10 марта стадион примет игру между "Спартаком" и "Факелом", 11 марта - между "Торпедо" и "Тюменью"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Специалисты "Лужников" сделают все возможное, чтобы поле арены справилось с нагрузкой во время проведения за два дня футбольных матчей с участием московских "Спартака" и "Торпедо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Лужников".

"Будем готовиться к проведению двух матчей подряд. Наши специалисты сделают все возможное, чтобы поле справилось с такой нагрузкой", - сообщили в пресс-службе "Лужников".

11 марта "Торпедо" проведет матч 22-го тура Мелбет - Первой лиги с "Тюменью" в "Лужниках". Комиссия Российской премьер-лиги ранее сообщила, что матч "Спартака" с воронежским "Факелом" пройдет не на "Лукойл-Арене" из-за плохого состояния газона, а 10 марта в "Лужниках".