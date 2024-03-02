Поздняков: CAS дискредитировал себя как независимый спортивный арбитраж

26 февраля ОКР, Федерация фигурного катания на коньках России и сборная страны подали в CAS апелляции, чтобы оспорить решение о лишении россиян золота в командном турнире Олимпиады в Пекине

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Говорить о непредвзятости Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям на решение о перераспределении медалей командного турнира фигуристов Олимпиады 2022 года не приходится, поскольку CAS дискредитировал себя как независимый спортивный арбитраж. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на Всемирном фестивале молодежи.

"CAS как институт, как независимый спортивный арбитраж дискредитировал себя, уже давно перестал быть независимым. То, что вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) является председателем CAS, уже говорит о многом. Говорить о какой-то независимости решений, которые принимаются в Лозанне практически одним человеком, не имеет смысла", - сказал Поздняков.

В командном турнире Олимпиады первое место заняла сборная России, вторыми стали американцы, третьими - японцы, четвертыми - канадцы. Впоследствии одна из участниц соревнований россиянка Камила Валиева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, ее результаты были аннулированы. Медали командного турнира были перераспределены. Сборная США должна получить золотые награды, японская команда - серебряные, российская - бронзовые. 26 февраля CAS зарегистрировал отдельные апелляции ОКР, Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды, которые просят вернуть сборной России первое место.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.