Исполком ОКР обсудит вопрос участия россиян в Олимпийских играх 2024 года

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа , вопрос допуска и участия в ней спортсменов России остается дискуссионным

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет обсуждаться на заседании исполнительного комитета Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

"Безусловно, мы так или иначе обсуждаем это. Думаю, исполком ОКР - хорошая площадка это обсудить. Но я уверен в том, что олимпийское собрание является наиболее представительным органом, который может вынести оценку той или иной ситуации", - сказал Поздняков.

"Если исполком, обсудив эту ситуацию, примет решение провести олимпийское собрание, то мы, безусловно, соберемся и проконсультируемся со всем олимпийским сообществом России", - добавил он.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. В организации отметили, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия и связанным с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.