Тренер "Спартака" Абаскаль из Москвы будет следить за матчем с "Зенитом"

Игра пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль из-за дисквалификации будет следить за матчем 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом" из Москвы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Спартака".

Матч пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск.

"Гильермо Абаскаль, дисквалифицированный на этот матч, посмотрит игру в Москве, на нашей базе", - сообщили в пресс-службе.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 7 декабря 2023 года дисквалифицировал Абаскаля на три матча, один из них - условно. Абаскаль уже пропустил игру с самарскими "Крыльями Советов" (3:0) 9 декабря.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах.