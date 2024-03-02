Фестиваль прыжков с шестом в Москве в 2024 году приобрел статус международного турнира

Соревнования пройдут 3 марта, в них примут участие спортсмены из России, Белоруссии и Казахстана

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Фестиваль прыжков с шестом в Москве на пятый год своего проведения станет международным. Об этом сообщила журналистам организатор турнира Светлана Абрамова.

"В этом году у нас фестиваль пройдет в более расширенном формате, - сказала Абрамова. - В нем примут участие не только спортсмены из российских регионов, где культивируют прыжки с шестом. В этом году у нас также выступят белорусские звезды, а также спортсменка из Казахстана".

В главном старте фестиваля примут участие 12 спортсменов (по 6 у мужчин и женщин). Среди тех, кто будет бороться за награды турнира, есть и обладатель золотой медали зимнего чемпионата России - 2024 Александр Соловьев. Среди участников турнира есть чемпион и рекордсмен Белоруссии Матвей Волков. Он принимал участие в первом фестивале и установил тогда высшее мировое достижение для спортсменов до 15 лет. На соревнованиях выступит его соотечественница Ирина Жук, которая является обладательницей титулов чемпионки и рекордсменки своей страны.

"Мы еще на первом фестивале поставили перед собой задачу сохранить большие традиции советской и российской школы прыжков с шестом и сейчас, считаю, ее реализуем. Наш турнир является праздником для сообщества шестовиков, он начнется с утра, когда будут прыгать дети, и завершится вечером взрослыми состязаниями. Те дети, которые выступали на предыдущих фестивалях, ждут возможности приехать к нам снова и снова. С каждым годом количество участников соревнований постоянно увеличивается, поэтому не исключаю, что в будущем мы перейдем на двухдневный формат проведения фестиваля", - добавила Абрамова.

Всероссийский фестиваль прыжков с шестом пройдет 3 марта в Москве в легкоатлетическом манеже МГСУ.