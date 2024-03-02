Чернышенко считает, что фиджитал-гонки станут ярким завершением Игр будущего

По мнению вице-премьера РФ, данная дисциплина является "очень интересной"

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Соревнования по фиджитал-гонкам станут ярким завершающим аккордом Игр будущего. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого предоставлен его пресс-службой.

"Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, формат фиджитал стал доступен всему миру. Мы видим, что уже в 63 странах мира без всякого нашего влияния этот формат подхватили и проводят свои соревнования. В Сириусе сегодня проходит квалификация, а завтра будет финал по очень интересной дисциплине - инновационной фиджитал-гонке. На одной из лучших трасс мира соревнуется 24 спортсмена из 13 стран - сложно придумать лучшее использование олимпийского наследия и имеющейся спортивной инфраструктуры. Уверен, что фиджитал-гонки станут ярким завершающим аккордом смелого и успешного проекта "Игры будущего", - сказал Чернышенко.

"На Играх будущего киберспортсмены почувствовали, что такое настоящий спорт и осознали, что их навыки могут успешно применяться в реальной жизни. Это как раз то, что нужно для гармоничного развития личности, о чем сегодня ведется речь на Всемирном фестивале молодежи", - добавил он.

Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. Соревнования проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.