Сидорова назвала фестиваль прыжков с шестом мечтой, которая воплотилась в реальность

Турнир пройдет 3 марта в Москве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль прыжков с шестом, который 3 марта пройдет в пятый раз, является сбывшейся мечтой для серебряного призера Олимпийских игр в Токио Анжелики Сидоровой. Об этом Сидорова сообщила журналистам.

"Когда-то у нас была мечта, которая теперь каждый год воплощается в реальность, - сказала Сидорова. - Когда я вижу наши соревнования, я до сих пор не верю, что это случилось. Здорово, когда на мероприятии собирается такое огромное количество детей, у которых горят глаза и которые тренируются весь год для того, чтобы выступить на этом старте. Надеюсь, что увижу это все и в следующем году".

В конце прошлого года Сидорова объявила о завершении карьеры спортсменки, а несколькими месяцами ранее стала мамой.

"Я только в начале пути, мне пока тяжело, спать не всегда получается, сны вижу редко, сектор прыжковый пока не снился ни разу. Если в прошлом году участвовала хоть как-то в организации фестиваля, то в этом году очень мало помогала. Надеюсь, в следующем вернусь в более полезном качестве", - сказала Сидорова.

Всероссийский фестиваль прыжков с шестом пройдет 3 марта в Москве в легкоатлетическом манеже МГСУ.