Туктамышева заявила, что ее команда нацелена на борьбу во второй день Кубка Первого канала

Команда Туктамышевой идет третьей после первого соревновательного дня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Команда "красных" во главе с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой готова побороться во второй соревновательный день на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Об этом Туктамышева рассказала на пресс-конференции.

В турнире участвуют три команды, капитанами которых являются Анна Щербакова, Туктамышева и Алина Загитова.

"Атмосфера была потрясающая, очень веселая, дружная, волнительная, день получился очень насыщенным - выплеснула все эмоции, которые были. Полностью опустошенная, но мы настроены на завтрашнюю борьбу, и уверена - завтра будет интересный день. Очень интересно - мне понравилась вся эта суета, организация, кто каким должен катать, мы всегда сидели и с командой принимали решения сообща, сегодня раскладывали эстафету. Я столько не думала очень давно, не принимала решений, это очень волнительно", - сказала Туктамышева.

"Благодарна, что Первый канал придумал такие соревнования. Это добавляет еще больше азарта и зрителям, и спортсменам. Столько эмоций от соревнований я давно не получала. Эстафеты обожаю, спасибо. Пришли в номер, часа полтора обсуждали, в 22:55 сдали листочки, через две минуты - Аня [Щербакова]. Мы все до конца пытались просчитать, кто лучший, все быстро распределили, с девочками больше всего было вопросов, но надеюсь, все сделали правильно. Но было интересно - мы перекрикивали друг друга, но в итоге все остались довольны раскладом", - добавила Туктамышева.

После первого дня лидирует "синяя" команда Щербаковой (63 очка), второй идет "белая" Загитовой (55), третьей - "красная" Туктамышевой (53).

Кубок Первого канала проходит 2-3 марта в Санкт-Петербурге.