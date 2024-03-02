Самарин рассказал, что после завершения карьеры выступит в шоу в Самаре

По словам спортсмена, не исключено, что в выборе города есть "какой-то замысел"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Фигурист Александр Самарин выступит на шоу в Самаре после завершения карьеры. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Кубок Первого канала проходит 2-3 марта в Санкт-Петербурге.

"Хочу поблагодарить всех, кто посодействовал тому, что я здесь оказался, - федерацию, Первый канал и моих друзей - товарищей по сборной. В самое сердце попали сейчас, в эти дни я относительно себя прошлого самый счастливый. Турнир как всегда на высоте - море эмоций, капитаны, команды потрясающие, волнение, буря эмоций, я счастлив, что мне подарили возможность быть частью этого праздника", - сказал Самарин.

"Вы меня обязательно еще увидите, и надеюсь, не раз. Пока что-то конкретное сказать затрудняюсь. А после Кубка Первого канала поеду в Самару на шоу. Совпадение? Не исключено, что это какой-то замысел", - добавил спортсмен.

Самарин - серебряный призер чемпионата Европы 2019 года. На Спартакиаде, прошедшей в феврале, спортсмен объявил о завершении карьеры.