Щербакова отметила, что элемент шоу в Кубке Первого канала идет на пользу фигуристам

По мнению капитана одной из команд, новый формат турнира "очень крутой"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Капитан команды "синих" на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге олимпийская чемпионка Анна Щербакова считает, что элемент шоу в турнире позволяет спортсменам еще больше раскрыться. Об этом она заявила журналистам на пресс-конференции после первого дня соревнований.

Турнир стартовал во Дворце спорта "Юбилейный" в субботу и завершится 3 марта. После первого дня лидирует команда Щербаковой - 63 балла после пяти видов. На втором месте идет команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой (55 очков), на третьем - команда чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой (53).

"Новый формат очень крутой, он добавляет элемент шоу, дает возможность показать спортсменам что-то, что они могут делать лучше других. Кто бы мог подумать, что можно соревноваться в тодесе или в поддержке, и выбор был на стороне спортсменов. Это было волнительно, когда спортсмены, например в твиззле, и зрители, и команды поддерживают каждый их оборот", - рассказала Щербакова.

"Пока еще рано делать какие-то выводы, но мы очень рады - классный день был, и важно, что все команды были невероятно вовлечены в соревнования, это самое главное, - считает Щербакова. - Как капитан скажу - этот день прошел максимально успешно, горжусь ребятами, и низкий поклон сегодня всем, кто выступал. Рада быть частью такого большого турнира и иметь возможность наблюдать за такими классными прокатами".

Фигуристка рассказала, как набирала команду "синих": "Во время жеребьевки я смотрела, кто какие результаты показывал, какие места занимал. Составила свой план - он несколько раз нарушался, потому что было не предугадать, кого выберут девочки, и приходилось что-то обдумывать. А дальше все совместно решали с командой - мой расклад немного менялся в процессе обсуждений. Мы всех расписали за полторы минуты, остальные полтора часа заняли танцы".