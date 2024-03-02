"Северсталь" сравняла счет в серии плей-офф КХЛ против "Спартака"

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Череповецкая "Северсталь" со счетом 2:1 обыграла московский "Спартак" во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 10 151 зрителя.

В составе победителей голами отметились Кирилл Пилипенко (1-я минута) и Кристиан Ярош (40). У проигравших отличился Николай Голдобин (24).

Счет в серии стал 1-1. Первая игра, которая также прошла в Москве, завершилась в пользу красно-белых (3:2). Третий матч серии пройдет 4 марта в Череповце.

"Спартак" по итогам регулярного чемпионата занял четвертое место в Западной конференции, "Северсталь" стала пятой. Команды впервые встречаются в плей-офф КХЛ.