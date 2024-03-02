Жамнов остался доволен игрой хоккеиста "Спартака" Ковальчука в матче против "Северстали"

Главный тренер красно-белых заявил, что не хочет комментировать критику в адрес нападающего

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов остался доволен игрой нападающего Ильи Ковальчука во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой "Северстали". Об этом Жамнов рассказал на пресс-конференции.

"Спартак" в субботу дома уступил "Северстали" со счетом 1:2. Ковальчук провел на льду 15 минут 33 секунды и не отметился результативными действиями. Нападающий не играл с 17 февраля из-за небольшого повреждения.

"Я им доволен, - ответил Жамнов на вопрос об игре Ковальчука. - Критика в его адрес? Специалисты у нас считают, что если Илья появился, значит команда проиграла. Я даже не хочу такие, можно сказать, глупые вещи комментировать".

Счет в серии стал 1-1. Третий матч пройдет 4 марта в Череповце.