Защитник "Спартака" Савиков пропустил матч плей-офф КХЛ с "Северсталью" из-за болезни

Савикова заменил Джозеф Кин

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Егор Савиков пропустил второй матч серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с череповецкой "Северсталью" из-за болезни. Об этом журналистам сообщил главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

Савикова заменил Джозеф Кин. Встреча закончилась победой "Северстали" со счетом 2:1. В первом матче серии (3:2) Савиков отметился заброшенной шайбой.

"Савиков у нас просто приболел, - сказал Жамнов. - Он [Кин] сыграл неплохо, много времени пропустил. В целом по игре молодец. Ясно, что через игры он наберет ритм".

"Моменты создаем, иногда чуть переигрываем, лишний пас, не хватает в концовке злости, пытаемся забить чересчур красиво. Поправим, надеюсь, в дальнейшем все будет хорошо. У нас не сработало большинство в третьем периоде. Серия только начинается, по игре, в принципе, у меня претензий нет, только реализация сегодня хромала и большинство", - добавил главный тренер "Спартака".

Третий матч серии до четырех побед состоится 4 марта в Череповце.