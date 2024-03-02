Хоккеист "Северстали" Пилипенко назвал ключ к успеху в серии со "Спартаком"

По словам нападающего, нужно играть в свой хоккей, не подстраиваясь под соперника

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Хоккеистам "Северстали" в серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Спартаком" надо показывать свою игру и не подстраиваться под соперника. Такое мнение журналистам высказал нападающий "Северстали" Кирилл Пилипенко.

В субботу "Северсталь" одержала победу со счетом 2:1 во втором матче серии. Пилипенко отметился заброшенной шайбой. Счет в противостоянии стал 1-1.

"Мы играем в свою игру, отталкиваемся от нее, не подстраиваемся под соперника. Думаю, что это ключ к успеху в серии. Думаю, что ход матчей не изменится. Каждая команда хочет победить и играет в атакующий хоккей", - отметил Пилипенко.

В третьем периоде Пилипенко был наказан пятиминутным штрафом за толчок клюшкой. "Понятно, что я переживал. Но я был уверен в ребятах, что они выстоят и мы доведем дело до победы", - сказал Пилипенко.

Главный тренер "Северстали" Андрей Козырев отметил, что пятиминутный отрезок в меньшинстве стал ключевым в игре. "Главную задачу мы выполнили, забрали одну игру на выезде. Во втором периоде соперник завладел инициативой, несколько раз они нас подловили на смене, поэтому такое преимущество было. "Спартак" прессингует, мы пытаемся не отбрасываться, а с контролем выходить из зоны", - подчеркнул Козырев.

Третий матч серии до четырех побед пройдет 4 марта в Череповце.