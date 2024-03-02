Мальцев считает, что "Спартак" играл лучше "Северстали" во втором матче плей-офф КХЛ

По мнению форварда красно-белых, нужно играть более спокойно и контролировать шайбу

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" играл лучше череповецкой "Северстали" во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-белых Михаил Мальцев.

Встреча завершилась победой "Северстали" со счетом 2:1. Первый матч выиграл "Спартак" (3:2).

"Обидно проигрывать, когда играешь лучше. То же самое, наверное, было в первом матче для "Северстали". Надо поспокойнее играть, контролировать шайбу. Мы не справились сегодня с этим", - сказал Мальцев.

Другой нападающий "Спартака" Иван Морозов также считает, что столичная команда показала неплохую игру. "Во втором периоде пропустили ненужный гол и не смогли забить. Моменты создаем, забить не можем. Думаю, это наши ошибки, не можем грамотно раскатиться и войти в зону, был небольшой брак в передачах", - отметил Морозов.

Третий матч серии до четырех побед пройдет 4 марта в Череповце.