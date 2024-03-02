Финалист Игр будущего в Standoff 2 рассказал, почему было важно выиграть в киберчасти

В полуфинале турнира команда Absolute, за которую выступает Иван Продан, обыграла FORZE Esports со счетом 2:0 в киберчасти

КАЗАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Команде Absolute, участвующей в турнире по Standoff 2 + лазертаг на Играх будущего, было важно победить в киберчасти полуфинальной игры. Об этом ТАСС рассказал участник команды Иван Продан.

В полуфинале турнира команда Absolute обыграла коллектив FORZE Esports со счетом 2:0 в киберчасти.

"Эмоции не описать словами. Мы понимали, что, если отдадим хотя бы одну карту в диджитал-части, нам ловить нечего, потому что у соперников в команде профессиональные игроки, чемпионы России по лазертагу. Когда я взял один в три в пистолетном раунде, я так замотивировался. Почувствовал, что я сейчас возьму и разнесу все. Так и получилось. Я очень счастлив находиться в этой команде, я люблю каждого из них и каждого нашего подписчика", - сказал спортсмен.

Соревнования в дисциплине Standoff 2 + лазертаг проходят с 27 февраля по 3 марта. В турнире участвуют восемь команд из семи спортсменов. Призовой фонд - $250 тыс.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.