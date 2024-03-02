Полуфиналист Игр будущего в Standoff 2 хотел бы, чтобы такие соревнования проходили чаще

Владимир Несытов из команды FORZE Esports отметил, что соревнования "просто супер"

КАЗАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Участник команды FORZE Esports, участвующей в турнире по Standoff 2 + лазертаг на Играх будущего, Владимир Несытов хотел бы, чтобы подобные турниры проводились чаще, а призовые в них становились выше. Об этом он рассказал ТАСС после полуфинального матча.

"Сами соревнования просто супер. Обычно все игроки сидят дома, ведут однообразный образ жизни. А здесь - посидели во время киберчасти, а потом побегали в лазертаге, это добавляет разнообразия. Надеюсь, такие соревнования будут проходить чаще, а призовые будут выше", - сказал спортсмен.

В полуфинале турнира команда FORZE Esports проиграла коллективу Absolute со счетом 0:2 в киберчасти.

"Нервы, безусловно, дали о себе знать. Мы вышли из группы, это уже плей-офф, все были настроены серьезно, но чуть-чуть недооценили соперника. Мы ставили цель попасть в финал, но из того, что имеем сейчас, разумеется, будем стремиться к третьему месту", - добавил Несытов.

Соревнования в дисциплине Standoff 2 + лазертаг проходят с 27 февраля по 3 марта. В турнире участвуют восемь команд из семи спортсменов. Призовой фонд - $250 тыс.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.