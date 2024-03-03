Участник турнира по Standoff 2 на Играх будущего не ожидал поражения в полуфинале

В полуфинале команда Necessary проиграла SaiNts с общим счетом 1:2

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Тренер команды Necessary, участвующей в турнире по Standoff 2 + лазертаг на Играх будущего, Муслим Багаев не ожидал поражения в полуфинале и был уверен, что команда сможет победить в раунде с лазертагом. Об этом он рассказал ТАСС после матча.

В полуфинале турнира команда Necessary проиграла SaiNts с общим счетом 1:2. В воскресенье SaiNts сыграют в финале против Absolute, Necessary сразятся с FORZE Esports за третье место.

"Несмотря на проигрыш, я не думаю, что на первой карте в диджитал-части у нас было много ошибок. SaiNts показали себя очень мощно, вырубали с первой пули - против этого никакая тактика не сработает. На второй карте мы подсобрались, обсудили все в раздевалке, понимали, что есть еще шанс - нужно забрать вторую карту и сыграть в лазертаг, поэтому мы шли уверенно и выиграли. Совершенно не ожидали, что проиграем в лазертаге, мы должны были спокойно победить, поскольку у соперника два ключевых игрока не могли играть, но как-то смазанно все получилось", - сказал Багаев.

Соревнования в дисциплине "Standoff 2 + лазертаг" проходят с 27 февраля по 3 марта. В турнире участвуют восемь команд из семи спортсменов. Призовой фонд - $250 тыс.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают свыше 2 тыс. человек из 107 стран.