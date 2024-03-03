Фемке Бол второй раз за сезон побила мировой рекорд в беге на дистанции 400 м в помещении

В финале чемпионата мира в помещении в Глазго спортсменка показала результат 49,17 секунды

ТАСС, 3 марта. Нидерландская легкоатлетка Фемке Бол побила мировой рекорд в беге на дистанции 400 м в помещении.

В финале чемпионата мира в помещении в Глазго спортсменка показала результат 49,17 секунды. 18 февраля легкоатлетка на чемпионате Нидерландов в помещении преодолела дистанцию за 49,24 секунды и превзошла достижение, которое до этого также принадлежало ей.

Бол 23 года, она является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в беге на 400 м с барьерами, двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы.

Российские спортсмены не принимают участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.