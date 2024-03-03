Победители Игр будущего в MLBB на призовые купят дом на Филиппинах

В финальной игре филиппинская команда Ap.Bren обыграла соотечественников из ONIC со счетом 3:1

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Участники филиппинской команды Ap.Bren, которая стала победителем Игр будущего в соревнованиях по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), на призовые купят домна родине. Об этом рассказал игрок команды Майкл Анджело Сайсон (KyleTzy).

В финальной игре Ap.Bren обыграла соотечественников из ONIC со счетом 3:1.

"Мы очень счастливы, потому что опять выиграли, опять заработали. Мы купим дом, также будем поддерживать наши семьи", - сказал он.

Другой игрок команды Марко Стефан Рекьютано (Super Marco) рассказал, что от Игр будущего у него только положительные эмоции. "Эмоции от Игр будущего исключительно положительные, - отметил спортсмен. - Здесь очень приветливые люди, они нас хорошо приняли, люди здесь просто шикарные. Домой мы возьмем эти тюбетейки, также хотелось бы приобрести несколько национальных вещей".

Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. Соревнования проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают свыше 2 тыс. человек из 107 стран.