Россиянин Умар Нурмагомедов одержал пятую победу в UFC, выиграв у казахстанца Алмахана

Поединок завершился победой Нурмагомедова решением судей

ТАСС, 3 марта. Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов одержал пятую победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В трехраундовом поединке, прошедшем на турнире в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у казахстанца Бекзата Алмахана решением судей.

В послужном списке Нурмагомедова теперь 17 побед и ни одного поражения. Он выступает в UFC с 2021 года, выиграв все пять поединков. Предыдущий бой Нурмагомедов провел в январе 2023 года, нокаутировав в первом раунде бразильца Раони Барселоса. Позднее россиянин получил травму и перенес операцию.

Умару Нурмагомедову 28 лет, он является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Алмахан провел дебютный поединок в UFC. Всего на счету 26-летнего казахстанца теперь 11 побед и 2 поражения. Он становился чемпионом казахстанского промоушена Octagon Promotions.