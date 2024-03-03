"Тампа" обыграла "Монреаль" в матче НХЛ, Кучеров набрал 105-е очко в сезоне

Российский нападающий лидирует в списке лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата

ТАСС, 3 марта. "Тампа" дома со счетом 4:3 после серии буллитов обыграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (28-я минута), Энтони Сирелли (36), Тайлер Мотт (51), победный буллит реализовал Виктор Хедман. У "Монреаля" отличились Йоэль Армиа (2), Джейк Эванс (15), Джош Андерсон (47).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился результативной передачей. Игрок набрал 105-е очко в текущем сезоне: на его счету 38 голов и 67 результативных передач, россиянин является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Ближайшим преследователем Кучерова является канадский нападающий Натан Маккиннон из "Колорадо", забросивший шайбу в гостевом матче с "Нэшвиллом" (1:5) и набравший 101-е очко в сезоне.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков из 31 и одержал 21-ю победу в текущем сезоне.

В турнирной таблице Атлантического дивизиона "Тампа" занимает пятое место с 72 очками в 63 матчах, "Монреаль" идет на седьмом месте, набрав 56 очков после 61 встречи. В следующем матче "Тампа" в ночь на 8 марта по московскому времени примет "Калгари", "Монреаль" в ночь на 6 марта проведет гостевой матч против "Нэшвилла".

Результаты других матчей

В других матчах игрового дня "Каролина" на своем льду уступила "Виннипегу" (3:5). Нападающий хозяев Андрей Свечников сделал две результативные передачи, его одноклубник вратарь Петр Кочетков отразил 27 бросков из 31. "Эдмонтон" на выезде переиграл "Сиэтл" (2:1), "Баффало" на своем льду победил "Вегас" (7:2), "Даллас" дома был сильнее "Сан-Хосе" (3:2 после буллитов), "Коламбус" одержал гостевую победу над "Чикаго" (5:2).

"Флорида" на выезде со счетом 4:0 переиграла "Детройт". Российский вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 21 бросок и был признан третьей звездой встречи. Он одержал 390-ю победу в НХЛ и вышел на чистое второе место по этому показателю среди вратарей из Европы, обойдя чеха Доминика Гашека. Лидером по числу побед в лиге среди европейских голкиперов является швед Хенрик Лундквист (459).

"Сент-Луис" на своем льду обыграл "Миннесоту" (3:1). В составе победителей заброшенной шайбой отличился нападающий Алексей Торопченко, она стала для него десятой в сезоне. "Оттава" на выезде уступила "Филадельфии" (2:4), у гостей одна шайба на счету форварда Владимира Тарасенко. "Нью-Йорк Айлендерс" дома победил "Бостон" (5:1), вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 22 броска из 23 и стал третьей звездой встречи.

"Торонто" дома со счетом 4:3 после серии буллитов обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс". Вратарь хозяев Илья Самсонов отразил 32 броска из 35, голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин - 31 из 34. Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Первый матч в составе "Торонто" провел защитник Илья Любушкин, перешедший в канадский клуб 1 марта в результате обмена из "Анахайма".