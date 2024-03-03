Боксер Кудряшов отметил поддержку болельщиков на турнире в Белгородской области

Россиянин в субботу нокаутировал американца Деандре Севейджа на соревнованиях в городе Губкин

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов поблагодарил белгородских болельщиков за поддержку во время боя против американца Деандре Севейджа и за любовь к спорту. Об этом Кудряшов рассказал ТАСС.

"Белгородские болельщики очень нас поддержали, - сказал Кудряшов. - Было очень непривычно видеть так много людей, это был настоящий праздник, несмотря ни на что. Бокс воспитывает сильных людей и настоящих патриотов России".

Кудряшов 2 марта в Губкине Белгородской области нокаутировал Севейджа в шестом раунде.