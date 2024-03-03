Бобровского признали третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге

В матче против "Детройта" российский вратарь "Флориды" отстоял "на ноль"

ТАСС, 3 марта. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче против "Детройта", который завершился победой "Флориды" со счетом 4:0, Бобровский отразил 21 бросок. Россиянин одержал 390-ю победу в НХЛ и вышел на чистое 2-е место по этому показателю среди европейских вратарей, обойдя чеха Доминика Гашека. Лидером по числу побед в лиге среди европейских голкиперов является швед Хенрик Лундквист (459).

Первой звездой дня стал американский нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Кайл Палмьери. В домашней игре с "Бостоном" (5:1) игрок забросил три шайбы и отдал один голевой пас. Второй звездой дня стал канадский форвард "Нэшвилла" Коди Гласс. В домашнем матче с "Колорадо" (5:1) хоккеист забросил три шайбы.