РУСАДА с начала года выявило восемь нарушений антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство в феврале выявило четыре случая возможных нарушений антидопинговых правил

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в феврале 2024 года выявило четыре случая возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В феврале 2024 года РУСАДА выявлено четыре случая возможных нарушений антидопинговых правил", - сказала собеседница ТАСС. Такое же количество нарушений было выявлено и месяцем ранее.

За 12 месяцев 2023 года было выявлено 150 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, в 2022-м - 135.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила ТАСС, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.