Число российских триатлонистов в международных пулах допинг-тестирования сократилось вдвое

В пулы тестирования на 2024 год вошли трое россиян

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Количество российских триатлонистов в новых международных пулах допинг-тестирования снизилось вдвое по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствуют документы Международного союза триатлона (World Triathlon), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

World Triathlon включил в свои пулы тестирования на 2024 год троих россиян: Диану Исакову, Александру Разаренову и Григория Антипова (все - регистрируемый пул тестирования).

В 2023 году под допинг-контролем Международного союза триатлона находились шесть российских спортсменов. Это Исакова, Разаренова, Валентина Рясова, Дмитрий Полянский, Илья Прасолов (все - регистрируемый пул тестирования) и Анастасия Горбунова (расширенный пул тестирования). В 2022 году в международные пулы тестирования входили девять россиян.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.