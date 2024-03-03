Шипов надеется, что турнир претендентов перенесут из Торонто

Турнир претендентов должен пройти в Торонто с 2 по 23 апреля

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Выбор канадского Торонто в качестве места проведения турнира претендентов изначально был неудачным, многим представителям шахматного сообщества будет лучше, если соревнования перенесут в другое место. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Ранее источник ТАСС сообщил о том, что турнир претендентов из Торонто могут перенести из-за невыдачи канадских виз некоторым участникам, в том числе российским.

"Насколько я знаю, не только у нас есть проблемы с визами, но и у ряда товарищей из азиатских стран. Вообще, изначально выбрать Торонто в качестве места проведения турнира было не лучшей идеей. Политика не должна вмешиваться в спорт, если на турнире не будет россиян и индийцев, то смысла в нем никакого не будет. К тому же для зрителей из Евразии, Африки и Австралии крайне неудобно будет следить за партиями в прямом эфире из-за разницы во времени с Торонто. Поэтому я надеюсь, что турнир в Торонто сорвется, и его перенесут в другое место, так будет лучше для большинства шахматного сообщества в мире", - сказал Шипов.

С 2 по 23 апреля в Торонто должны пройти мужской и женский турниры претендентов. Среди россиян на соревнования квалифицировались Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.