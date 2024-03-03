Поздняков сомневается, что спортсмены из России ради Олимпиады пойдут на нарушение закона

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков не уверен, что российские спортсмены будут соглашаться с пунктами документа, подписание которого сопряжено с возможным нарушением российского законодательства

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские спортсмены, чтобы следовать российским законам, могут отказаться от подписания документа, которого требует Международный олимпийский комитет (МОК) для допуска на Олимпиаду. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на Всемирном фестивале молодежи.

"Мое личное убеждение, что все соревнования, включая Олимпийские игры, должны проходить на недискриминационных условиях для всех спортсменов. В соответствии с Олимпийской хартией должны быть исключены любые преследования по полу, вероисповеданию и, безусловно, по политическим взглядам. На сегодняшний день МОК грубо игнорирует Олимпийскую хартию в этой части и, безусловно, подписание документа [российскими спортсменами] для участия в Олимпийских играх, которого требует МОК, сопряжено с возможным нарушением российского законодательства. Не уверен, что в таком случае наши спортсмены будут его подписывать", - сказал Поздняков.

8 декабря МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. В организации отметили, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия и связанным с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.