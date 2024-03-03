Призер Олимпиады в прыжках с шестом Сидорова не будет менять решение уйти из спорта

Спортсменка объявила о завершении карьеры в декабре прошлого года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Обладательница серебряной медали Олимпийских игр в прыжках с шестом Анжелика Сидорова считает, что приняла правильное решение, объявив о своем уходе из спорта. Об этом Сидорова сообщила ТАСС.

Прыгунья с шестом, имеющая на своему счету также титул чемпионки мира (2019), в декабре 2023 года объявила о завершении карьеры спортсменки, за несколько месяцев до этого она стала мамой.

"Я не думаю, что мое объявление о завершении карьеры было преждевременным, - сказала Сидорова. - Я очень долго думала над этим, решение точно не было импульсивным. И если спортсменка допускает для себя возможность вернуться в спорт, то она держит это в голове и во время беременности. В первые месяцы после родов легче начинать набирать форму, но я не была к этому готова изначально".

"Для достойного возвращения нужно было очень много сил приложить. А возвращаться с прыжками среднего уровня я не вижу смысла", - добавила собеседница ТАСС.

Сидоровой 32 года. В ее активе также победы на летнем чемпионате Европы 2014 года и в финале Бриллиантовой лиги в 2021 году. Спортсменка дважды становилась второй на зимних мировых первенствах (2014, 2018) и два раза побеждала на чемпионатах Европы в помещении (2015, 2019).

В финале Бриллиантовой лиги в 2021 году Сидорова показала результат 5,01 метра. Она стала лишь четвертой женщиной, которой покорилось это достижение. Рекордсменкой является двукратная олимпийская чемпионка россиянка Елена Исинбаева (5,06).