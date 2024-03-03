Покинувшая спорт легкоатлетка Сидорова продолжает следить за международными турнирами

Российские спортсмены с 2022 года лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Обладательница серебряной медали Олимпийских игр в прыжках с шестом Анжелика Анжелика Сидорова, несмотря на завершение карьеры и недостаток времени, продолжает следить за тем, как выступают ее коллеги на российских и международных соревнованиях. Об этом Сидорова сообщила ТАСС.

Прыгунья с шестом, имеющая на своему счету также титул чемпионки мира (2019), в декабре 2023 года объявила о завершении карьеры спортсменки, за несколько месяцев до этого она стала мамой.

"Я продолжаю следить за тем, как выступают наши легкоатлеты, смотрела чемпионат России, - сказала Сидорова. - Знаю, что сейчас идет зимний чемпионат мира. К сожалению, соревнования идут поздно, поэтому тот же женский шест намереваюсь посмотреть в записи утром".

Чемпионат мира в помещении проходит в британском Глазго с 1 по 3 марта. Соревнования в прыжках с шестом у женщин состоялись в ночь со 2 на 3 марта, победу с результатом 4,80 метра одержала британка Молли Кодри.

Российские спортсмены с 2022 года лишены возможности выступать на чемпионатах мира и Европы из-за запрета, наложенного международной федерацией после обострения ситуации на Украине.