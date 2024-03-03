Александр Жуков: ситуация с Промесом не бросает тень на "Спартак"

Полиция Дубая 29 февраля задержала футболиста при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, в прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Ситуация с нидерландским нападающим московского "Спартака" Квинси Промесом не бросает тень на репутацию футбольного клуба. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

29 февраля полиция Дубая задержала футболиста при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. В пятницу стало известно, что нападающего выпустили из-под стражи. Футболист не смог принять участие в гостевом матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги против петербургского "Зенита" (0:0), в клубе пообещали применить к нападающему дисциплинарное наказание.

"Зенит" всегда является непростым соперником для "Спартака". Я думаю, что 0:0 для "Спартака" - это неплохой результат, учитывая, как складывался матч. Отсутствие Промеса никак не сказалось на игре "Спартака", команда показала, что может достойно играть без него. Не могу комментировать его ситуацию, но я не считаю, что эта история бросает тень на клуб, он ни при чем", - сказал Жуков.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама.

На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.