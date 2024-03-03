Сидоров выиграл гонку преследования в финале Кубка России по биатлону

В общем зачете победу одержал Эдуард Латыпов

ТАСС, 3 марта. Евгений Сидоров занял первое место в гонке преследования в финале Кубка России по биатлону. Соревнования проходили в Уфе.

Сидоров преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 36,7 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Антон Бабиков (отставание - 2,2 секунды; 1 промах). Третьим стал Ильназ Мухамедзянов (+4,8; 1).

Победителем общего зачета стал Эдуард Латыпов. Ранее в воскресенье состоялась гонка преследования у женщин, которую выиграла Наталия Шевченко. Она же стала победительницей общего зачета Кубка России у женщин.