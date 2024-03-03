"Оренбург" не будет заниматься вопросом получения гражданства РФ игроками Мансильи и Веры

О возможности получения российского гражданства футболистами в июле прошлого года сообщал спортивный директор оренбургского клуба Дмитрий Андреев

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Процесс получения российского гражданства очень долгий, поэтому аргентинские футболисты "Оренбурга" Брайан Мансилья и Лукас Вера пока не будут заниматься этим вопросом. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

24 июля 2023 года Андреев сообщил ТАСС, что Мансилья и Вера намерены получить гражданство РФ. "Оренбург" должен был начать оформление после завершения зимнего трансферного окна.

"История с оформлением гражданства РФ для Брайана Мансильи и Лукаса Веры не такая простая. Если наши могут приехать в Аргентину, родить ребенка и получить гражданство, то здесь все гораздо сложнее, - сказал Андреев. - Нужно прожить какое-то количество лет, получить вид на жительство. Очень сложно, а решить быстро - у нас такого ресурса нет, мы не можем этого сделать. Если начнем заниматься, то, может быть, они к 33 годам и получат гражданство России, но нужно ли оно будет".

"Мы разговаривали с футболистами, но это долгоиграющий процесс. Решили как бы не делать, потому что нет смысла, ведь быстро сделать нет ресурса, а делать по правилам очень долго. Вернуться к вопросу можно всегда, если будет желание", - добавил Андреев.

Вере 26 лет, он выступает за "Оренбург" с 2022 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 4 результативные передачи. Мансилье 26 лет, в сезоне-2022/23 он выступал за "Оренбург" на правах аренды, перейдя из аргентинского "Расинга". 1 июля "Оренбург" выкупил футболиста. В этом сезоне Мансилья провел 18 матчей в составе российского клуба, забив 2 мяча и отдав 3 результативные передачи.