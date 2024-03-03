В "Оренбурге" рассказали об основной задаче клуба на текущий сезон РПЛ

На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Основной задачей футбольного клуба "Оренбург" в текущем сезоне является сохранение места в составе участников Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

В субботу "Оренбург" на выезде сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1 в матче 19-го тура РПЛ.

"Конечно, результат неплохой, все же на 94-й минуте сравняли счет, да и качество игры для первого матча после возобновления чемпионата было неплохое. Но можем прибавить, быть лучше в следующих матчах, - сказал Андреев. - Что касается подготовки к возобновлению сезона, то все, что запланировали, сделали, не было никаких сбоев, работа была проделана хорошая. Что касается трансферов и остального, то правильнее будет делать выводы в конце сезона. Сейчас основная задача для нас - сохранение прописки в премьер-лиги, хотелось бы обойтись без стыковых матчах".

"Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 19 матчах. От 12-го места, позволяющего сохранить место в РПЛ на следующий сезон, команду отделяет 4 очка. В следующем туре "Оренбург" дома сыграет с калининградской "Балтикой" 10 марта.