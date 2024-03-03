Российские спортсмены будут допущены без ограничений на "Олимпиаду на стероидах"

Глава проекта Арон Д’Соуза отметил, что на соревнования приглашаются спортсмены из всех стран

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские спортсмены будут допущены без ограничений на "Олимпийские игры на стероидах". Об этом ТАСС сообщил президент проекта Арон Д’Соуза.

Официальное название "Олимпиады на стероидах" - Enhanced Games, что можно перевести как "Улучшенные игры". Проект реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля.

"Все спортсмены на "Улучшенных играх" будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех стран", - заявил Д’Соуза, отвечая на вопрос о возможном участии россиян в соревнованиях.

Глава проекта отметил, что участию спортсменов может помешать только "нормативно-правовая база страны-хозяйки Улучшенных игр", которая, в частности, регламентирует выдачу участникам соревнований виз и прочих документов.

В рамках Enhanced Games пройдут соревнования по легкой атлетике, плаванию, тяжелой атлетике, гимнастике и боевым искусствам, дата и место их проведения еще не определены. Игры не будут подпадать под действие Всемирного антидопингового агентства, которое уже раскритиковало проект. Д’Соуза ранее сообщил, что желание выступить на Enhanced Games озвучили уже более 900 спортсменов, отсутствие допинг-контроля организаторы обещают компенсировать тщательным медицинским наблюдением за участниками соревнований.

В олимпийском движении в отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. На летних Играх 2024 года в Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские власти соответствующее решение Международного олимпийского комитета считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам.