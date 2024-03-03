Призер Игр будущего заявил, что формат помогает совмещать физическую и умственную нагрузку

Турнир проходит в Казани и завершится 3 марта

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Фиджитал-спорт позволяет равномерно совмещать физическую и умственную нагрузку. Такое мнение ТАСС высказал участник команды FORZE Esports, ставшей третьей в турнире по Standoff 2 + лазертаг на Играх будущего в Казани, Максим Ермолаев.

"Фиджитал - это превосходный формат, равномерно совмещается физическая и умственная нагрузка. Я очень жалею, что не могу побегать, у меня проблемы с сердцем. Ребята после лазертага выходят счастливые, заряженные, а как иначе? Ведь мы у всех выигрываем", - сказал он.

В матче за третье место команда FORZE Esports обыграла коллектив Necessary. В финале турнира встретятся команды SaiNts и Absolute.

"Конечно, обидно, что только третьи, мы ехали за победой. Но это тоже хороший результат", - поделился эмоциями спортсмен.

Соревнования в дисциплине "Standoff 2 + лазертаг" проходят с 27 февраля по 3 марта. В турнире участвуют восемь команд из семи спортсменов. Призовой фонд - $250 тыс.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают свыше 2 тыс. человек из 107 стран.