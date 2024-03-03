Свирин: участие в выставке "Россия" даст толчок развитию отечественного гребного спорта

Глава Федерации гребного спорта России отметил, что для посетителей выставки подготовлена обширная программа

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Мероприятие "Погрузись в мир гребного спорта", которое проходит в первый воскресный весенний день года в рамках Международной выставки-форума "Россия", имеет большое значение для популяризации этого вида спорта. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

День Федерации гребного спорта России проходит на ВДНХ в павильоне "Спорт для каждого".

"Очень важно, что мы получили возможность рассказать о своем виде спорта на самой главной выставке страны, - заметил Свирин. - Поэтому достаточно большое количество титулованных гребцов откликнулись на предложение федерации прийти сюда, поделиться своими знаниями и привлечь людей в греблю. Нам представилась возможность для популяризации нашего вида спорта и его развития. После сегодняшнего мероприятия немало людей узнают, что гребной спорт входит в олимпийскую программу и активно развивается в нашей стране".

Глава ФГСР рассказал, что его коллеги подготовили очень большую программу для посетителей, которая стартовала с зарядки. "Сейчас у нас спортсмены-любители на гребных тренажерах устанавливают рекорд России на дистанции 100 километров, команда состоит из 30 человек. Параллельно все желающие могут попробовать себя на одном из тренажеров, им помогают профессиональные инструкторы", - добавил собеседник ТАСС.

"Есть возможность для гребли в специальных очках и виртуально перенестись во время работы на тренажере в Калининград. Целый день будут проходить разные активности, пройдут также соревнования, различные викторины, сессия вопросов и ответов на тему развития академической гребли на территории Российской Федерации. Наше мероприятие уже вызвало большой интерес у посетителей выставки", - заключил Свирин.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.