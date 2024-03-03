Чернышенко, Минниханов и Матыцин наградили лучших волонтеров Игр будущего

В число лучших волонтеров попали 15-летний Самир Хазиев и 83-летняя Савия Шакирьянова

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Состоялась церемония награждения лучших волонтеров первых Игр будущего в Казани, передает корреспондент ТАСС с места событий. В ней приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр спорта РФ Олег Матыцин.

Благодарности получил 21 волонтер, среди них оказались представители иностранных государств - Ашиш Аншуман из Индии и Хайма Бенлефки из Алжира. В число лучших попали один из самых юных волонтеров Игр будущего - 15-летний Самир Хазиев и самый взрослый - Савия Шакирьянова (83 года).

"Волонтерское движение создавалось в нашей стране в преддверии Универсиады в Казани и Игр в Сочи, - сказал Чернышенко. - Сейчас миллионы ребят отдают свое время для того, чтобы помогать людям. Вы здесь показали лицо новой, современной России и стали одной командой. С этих Игр вы увезете не только память о первом мероприятии, но и дружбу, связи и отношения, которые будут с вами всю жизнь. Спасибо вам огромное".

Министр спорта назвал заключительный день Игр будущего "днем благодарения". "И благодарения прежде всего в ваш адрес, - сказал Матыцин. - Вы сделали еще одно чудо, которое рождено здесь, в России, в Татарстане. Без вашей энергии, времени, улыбок, эмоций и энергетики этот проект не был бы таким ярким".

Раис Татарстана выразил волонтерам благодарность за работу. "Мы гордимся, что наши Игры - лучшие в мире, а вы - лучшие волонтеры", - отметил Минниханов.

Игры будущего проходят с 21 февраля по 3 марта в Казани. В основную программу первых Игр будущего входят 16 дисциплин, еще пять - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и традиционные виды спорта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.