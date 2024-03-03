Победители Игр будущего в фиджитал-футболе привезут в Уругвай матрешек и чак-чак

Игрок команды "Пеньяроль" Хорхе Марсело Родригес отметил, что также они возьмут шоколадки и магниты

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Уругвайская команда "Пеньяроль", которая стала победителем Игр будущего в фиджитал-футболе, привезет домой матрешек, магниты и чак-чак. Об этом журналистам рассказал бывший футболист сборной Уругвая и игрок команды "Пеньяроль" по фиджитал-футболу Хорхе Марсело Родригес.

В финале "Пеньяроль" обыграл со счетом 6:5 московский "Локомотив".

"Мы рады, что победили, что мы чемпионы, - сказал Родригес. - Это было нашей целью, мы все в восторге. Мы не знали, что есть денежные призовые, на что потратим - секрет. Естественно, мы купили сувениры, мы взяли шоколадки, магниты, матрешек, чак-чак".

"Прекрасный турнир, мы благодарны организаторам и болельщикам. Мы обожаем Казань, ее культуру, город, готовы вернуться", - добавил он.

Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. Соревнования проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают свыше 2 тыс. человек из 107 стран.