3 марта, 13:44
Игры будущего

Чернышенко заявил, что Игры будущего доказали лидирующую роль России в спорте

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Егор Алеев/ ТАСС
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Егор Алеев/ ТАСС

Вице-премьер РФ отметил, что Игры будущего стали признанным во всем мире брендом

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Игры будущего подарили всему миру незабываемые впечатления и доказали лидирующую роль России в мировом спорте. Об этом на церемонии закрытия соревнований заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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"Друзья, мы сделали это, первые в истории Игры будущего состоялись. Россия придумала и провела турнир в новых видах спорта, формате "фиджитал" - технологический, вдохновляющий и очень зрелищный. Зрители из более 100 стран следили за соревнованиям на стыке традиционного и киберспорта, мы подарили спорту незабываемые впечатления. Игры будущего стали признанным во всем мире брендом, и это огромный успех", - сказал Чернышенко.

"Россия еще раз доказала, что занимает лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе. Слова благодарности нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Его энтузиазм, личная вовлеченность и способность заглянуть за горизонт и увидеть, что нужно современному миру, позволили провести это выдающееся мероприятие", - добавил вице-премьер.

В основную программу Игр будущего, которые проходили в Казани, вошло 16 дисциплин, еще 5 - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек из 107 стран. 

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