Вокуев и Царева выиграли Деминский лыжный марафон на дистанции 25 км

Лыжники преодолевали дистанцию классическим стилем

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Лыжники команды "Русская зима" Ермил Вокуев и Ольга Царева стали победителями серебряной гонки на 25 км Деминского лыжного марафона в Рыбинском районе Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе марафона.

"Победителями на 25-километровой дистанции стали лидеры профессиональной команды "Русская зима" Ермил Вокуев и Ольга Царева. Покорители мировых лыжных многокилометровок стали чемпионами XVII Деминского лыжного марафона и повторили успех прошлого года, когда также взошли на верхнюю ступень пьедестала серебряной гонки. На дистанцию 25 километров вышли 530 спортсменов и любителей лыжного спорта", - говорится в сообщении.

Серебряную гонку марафона бегут классическим стилем. Специально для нее в ночь перед стартом нарезали лыжню. В гонке участвовали олимпийские призеры Наталья Коростелева и Николай Морилов, победительница золотой гонки XVII Деминского лыжного марафона Светлана Заборская, марафонская команда "Русская зима" и ее лидер Ермил Вокуев.

Вокуев одержал победу с результатом 55 минут 16 секунд. Второе и третье место заняли Андрей Краснов и Александр Гребенько соответственно. Среди женщин победу одержала Царева, она преодолела дистанцию за 1 час 3 минуты 10 секунд. Вторая стала Анастасия Прокофьева, третьей - Елизавета Шалабода.

"Замечательная сегодня погода, очень быстрая скоростная лыжня, гонка в удовольствие. Сегодня выступаю второй день. Казалось бы, должна быть усталость, но мне сегодня бежалось даже легче", - сказала Царева.

Деминский лыжный марафон - самый массовый лыжный марафон в России. На участие в шести гонках программы подали заявки более 4,5 тыс. любителей и профессионалов лыжного спорта. В гонках принимают участие лыжники из 9 стран, 60 регионов России, 594 городов.