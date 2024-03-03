В РФС отметили интерес к фиджитал-футболу на Играх будущего

В воскресенье завершился турнир по фиджитал-футболу на Играх будущего

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) видит интерес зрителей к турниру по фиджитал-футболу на Играх будущего, организация будет учитывать это в работе. Об этом ТАСС рассказала заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина.

В воскресенье завершился турнир по фиджитал-футболу на Играх будущего, чемпионом стал уругвайский "Пеньяроль".

"Мы на месте с четвертьфиналов, но с самого начала следили за турниром онлайн, особенно за нашими спортсменами, говорю про игроков в FIFA и из разновидностей футбола, например, про Дениса Пархоменко, - сказала Посиренина. - Мы прекрасно понимаем, что технологии бегут вперед и фиджитал-футбол - следствие их развития. Мы видим, что у зрителей есть к нему интерес, сами со стороны подмечаем интересные для нас моменты в этом турнире".

На вопрос, заинтересован ли РФС в том, чтобы в таком формате проводить соревнования, Посиренина ответила: "РФС заинтересован и стремится к тому, чтобы внедрять хорошие новшества. Вы видите, что, например, клубы Медиалиги мы интегрировали в свое время в Кубок России, это было правильное решение. Мы внимательно следим за актуальными тенденциями, в том числе в части фиджитал-футбола, учитываем их в работе", - добавила она.

Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. Соревнования проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают свыше 2 тыс. человек из 107 стран.