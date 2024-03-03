Нападающего "Ак Барса" Радулова дисквалифицировали на один матч плей-офф КХЛ

Форвард пропустит третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина с "Автомобилистом"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Нападающий казанского "Ак Барса" Александр Радулов дисквалифицирован на один матч плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Во втором матче серии первого раунда плей-офф с екатеринбургским "Автомобилистом" (0:4) Радулов получил удаление до конца игры за атаку в область головы.

Радулов пропустит третий матч противостояния, который состоится 4 марта в Екатеринбурге. "Автомобилист" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0.

Радулову 37 лет, он является двукратным чемпионом мира (2008, 2009) и обладателем Кубка Гагарина (2011) в составе уфимского "Салавата Юлаева". За "Ак Барс" нападающий выступает с прошлого сезона. В завершившемся регулярном чемпионате Радулов забросил 16 шайб и сделал 24 результативные передачи в 58 матчах.