Российская команда SMP Racing стала победителем Игр будущего по фиджитал-гонкам

В соревнованиях по фиджитал-скейтбордингу первое место заняла команда Latino Gang из Аргентины

СОЧИ, 3 марта. /ТАСС/. Российская команда SMP Racing заняла первое место в соревнованиях по фиджитал-гонкам на Играх будущего. Соревнования с призовым фондом $500 тыс. прошли на автодроме в Сочи.

В составе SMP Racing выступали Алексей Несов и Александр Смоляр. Второе место заняла команда Formula Team (Узбекистан), третье - BR Engineering (Россия). Победители получат $175 тыс., серебряные призеры - $90 тыс, бронзовые - $65 тыс.

Ранее завершились соревнования по фиджитал-скейтбордингу. Победу одержала команда Latino Gang (Аргентина), вторым стал коллектив Hustlers (Бельгия, Дания, Болгария), третьим - Slugs (Россия).

В соревнованиях по Standoff 2 все призовые места заняли команды из России. Победу одержала команда Absolute, победившая в финале Saints со счетом 2:0. Третье место занял коллектив Forze.

В основную программу Игр будущего, которые проходили в Казани, вошло 16 дисциплин, еще 5 - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек из 107 стран.

В новость были внесены изменения (17:32 мск), добавлены результаты турнира по Standoff 2.