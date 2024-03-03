Фазель назвал фантастической церемонию закрытия Игр будущего

Турнир проходил в Казани

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Церемония закрытия Игр будущего в Казани прошла на фантастическом уровне. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Церемония закрытия прошла в воскресенье.

"Фантастическая церемония закрытия, было очень прекрасно. Молодые люди танцевали, великолепно", - сказал Фазель.

В основную программу Игр будущего, которые проходили в Казани, вошло 16 дисциплин, еще 5 - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и классические виды спорта. Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек из 107 стран.