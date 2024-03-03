3 марта, 15:10
Игры будущего

Бренд мирового масштаба. В Казани ярко закрыли Игры будущего

Егор Алеев/ ТАСС
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© Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС
Певец LYRIQ
© Егор Алеев/ ТАСС
Певица Клава Кока
© Егор Алеев/ ТАСС
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов
© Егор Алеев/ ТАСС
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Егор Алеев/ ТАСС
Группа "Моя Мишель"
© Егор Алеев/ ТАСС

В соревнованиях приняли участие более 2 тыс. человек из 107 стран

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Церемония закрытия Игр будущего состоялась в международном выставочном центре "Казань экспо". Первый мультиспортивный турнир в концепции фиджитал получил всеобщее признание, о чем свидетельствует интерес к соревнованиям во всем мире.

Во время церемонии открытия Игр будущего 21 февраля президент России Владимир Путин назвал турнир "нашим даром мировой спортивной семье". Миру подарок понравился - еще за день до окончания турнира организаторы сообщили, что число просмотров Игр будущего превысило 2,3 млрд. Тогда же было отмечено, что соревнования превосходят ожидания по всем 12 параметрам, в том числе по интересу аудитории. Ожидается, что число просмотров превысит отметку в 3 млрд. 

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На Играх будущего была представлена 21 дисциплина, из них 16 - в основной программе. Большинство объединяют киберспорт и традиционные виды спорта. Они были разделены на пять направлений или вызовов: "Спорт" (сочетает классические виды спорта и их цифровые аналоги), "Тактика" (компьютерные шутеры и соревнования по лазертагу), "Технологии" (соревнования дронов и роботов), "Скорость" (быстрое прохождение ретроигр) и "Стратегия" (популярные боевые арены и арену с испытаниями на выносливость). Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек из 107 стран. 

Победители соревнований были отмечены на церемонии закрытия. "Мероприятие торжественное, но немного грустное, - сказал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. - Две недели наша столица была во внимании всего мирового сообщества, благодаря Играм будущего люди во всем мире узнали, что это такое. Самое главное - Татарстан старался сделать все, чтобы всем было комфортно и интересно, всем татарстанцам за это слова благодарности".

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что именно Россия придумала и провела мультиспортивные Игры в формате фиджитал. "Зрители из более 100 стран следили за соревнованиями на стыке традиционного и киберспорта, мы подарили спорту незабываемые впечатления. Игры будущего стали признанным во всем мире брендом, и это огромный успех. Россия еще раз доказала, что занимает лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе", - отметил он.

Робособака взбодрилась

Во время развлекательной части шоу организаторы пофантазировали на тему того, как известный советский мультипликационный герой Чебурашка мог бы стать героем известных консольных игр и обыграли тему "уставшей" во время церемонии открытия робособаки. Шутливое название "уставшая собака" закрепилось за роботом, вышедшим из строя во время исполнения танца.

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Ставшая мемом собака в итоге обрела более благозвучную кличку - ее назвали Фиджик. На закрытии робота попросили потанцевать, но он снова решил "устать". На этот раз в шутку - танцы он исполнил под песни одного из главных музыкальных хедлайнеров церемонии Клавы Коки. Шоу завершилось выступлением певца Niletto.

Уже объявлено, что следующие Игры будущего пройдут в 2025 году, причем за пределами России. Публично желание принять соревнования озвучивали Казахстан и Узбекистан, однако если верить руководителям проекта, в проведении заинтересованы несколько стран. Решение о месте проведения следующих Игр будет принимать Международная федерация фиджитал-спорта, которая базируется в Гонконге. 

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Путин, Владимир ВладимировичИгры будущего