Леонов: организаторы Игр БРИКС ведут переговоры об участии с представителями 71 страны

Игры БРИКС пройдут с 11 по 23 июня в Казани

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Переговоры относительно участия спортсменов в Играх БРИКС в Казани ведутся с представителями 71 страны. Об этом ТАСС рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

В воскресенье в Казани прошла церемония закрытия Игр будущего.

"Осталось около трех месяцев. Это тоже огромный проект, более классический, в отличие от Игр будущего, так скажем, более понятный. Но все же 30 видов спорта, огромное количество стран. Уже сегодня мы выходим на цифру 70 плюс, то есть 71 страна, с которыми мы сегодня уже в контакте по разным видам спорта. Большой проект, 17 объектов, практически две недели соревновательных дней, слет всех министров спорта стран БРИКС. Подготовка идет, понятен формат, но очень мало времени", - сказал Леонов.

Игры БРИКС пройдут с 11 по 23 июня в Казани.