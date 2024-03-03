Фигуристка Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно

Спортсменка призналась, что старалась максимально следовать правилам

ТАСС, 3 марта. Российская фигуристка Камила Валиева не нарушала антидопинговые правила сознательно. Об этом она заявила в интервью для документального фильма японского канала NHK "Исповедь Валиевой".

"Со своей стороны могу сказать, что я не принимала допинг сознательно. Мы проходим курсы РУСАДА [Российского антидопингового агентства], я старалась максимально следовать правилам. Потому что ехала на Олимпийские игры и настраивала себя так, что это прекрасный праздник спорта. Что это то место, ради которого ты так долго работал, ты так долго мечтал. И ты приехал и, к сожалению, получил другие эмоции и другое отношение", - сказала Валиева.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.