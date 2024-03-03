Матыцин назвал Игры будущего мегапроектом, который реализовала Россия

Игры будущего проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Игры будущего стали мегапроектом, который реализовала Россия, объединив страны в рамках мирных соревнований. Такое мнение журналистам после церемонии закрытия турнира высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Россия реализовала мегапроект. Атмосфера, которая царила при подготовке к Играм и особенно во время их проведения, показывает, что мир опять объединился, и это объединение - мирное. Спорт не имеет границ, и молодежь очень внимательно относится к новым тенденциям, а мы со своей стороны тоже должны внимательно относиться к мечтам молодежи", - сказал Матыцин.

"Сегодня мечты об интеграции реального спорта и новых технологий реализовались, интерес зрителей и СМИ показывает, что он реальный. Сегодня много раз говорили, что у Игр будущего есть будущее. Есть интерес и заявки от представителей государств на проведение вторых Игр будущего, есть внимание мирового спортивного сообщества. Это хороший вызов, на который Россия достойно ответила", - добавил он.

Игры будущего проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани. В их основную программу вошли 16 дисциплин, еще пять - в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и традиционные виды спорта. Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек из 107 стран.